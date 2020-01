Hellendoornse cultuurorganisatie schrapt festivals door bezuinigingen

Toneel­groep De Blenke zorgt vier keer voor lachsal­vo's in Hellen­doorn

9 januari HELLENDOORN - Toneelgroep De Blenke brengt eind januari en begin februari een klucht op de planken. Dat gebeurt in 2020 iets eerder dan in voorgaande jaren, want dan zorgden deze Hellendoorners pas begin maart voor de nodige lachsalvo's in de grote zaal van Noabers.