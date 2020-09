Hellendoornse Emy (18) zit rustig huiswerk te maken, dan een klap: wéér een auto tegen hun huis

De familie Kleinjan is wel het een en ander gewend aan ongelukken bij hun boerderij aan de Hammerweg. „Het is een hele poos rustig geweest, maar onlangs raakte een vrouw de macht over het stuur kwijt en knalde tegen een boom. En nu weer die jongen. We waren in onze nieuwe woning toen onze dochter Emy meldde dat er weer een auto tegen de gevel stond. Dit keer op de kop”, zegt Herma Kleinjan aan de keukentafel.