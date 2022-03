Hellendoornse lijsttrekkers zetten definitief streep onder ‘hangmat-affaire’ VVD: ‘Zand erover en oog gericht op de toekomst’

De verkiezingsposter van de VVD Hellendoorn met het opschrift ‘Een uitkering is een lekkere hangmat’ leidde vorige week tot de nodige commotie. Maatschappelijke organisaties en politieke partijen buitelden over elkaar heen om hun afkeer en verontwaardiging te uiten en zelfs de landelijke campagneleider van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen nam op niet mis te verstane wijze afstand van deze tekst.

Hij weigerde in te gaan op de vraag of niemand binnen het VVD-campagneteam deze toch wel te verwachten storm van kritiek had zien aankomen of had opgemerkt dat de tekst wellicht niet zo handig was geformuleerd. Ter Horst: „Daar geef ik geen antwoord op, ik ga niemand voor de bus gooien.”