Hellendoornse lokale omroep verhuist naar de bieb: ‘Ik krijg wel eens te horen dat we een ouwe-lullen club zijn’

NIJVERDAL - Terwijl andere lokale omroepen in de regio bijna op sterven na dood lijken, is daar bij HOi media geen enkele sprake van. Binnenkort verhuizen ze zelfs naar het Huis van Cultuur en Bestuur. Een lang gekoesterde wens gaat daarmee in vervulling.

Druk was het zaterdagochtend niet op de open dag in het onderkomen van de lokale omroep aan de Koninginnestraat. Desalniettemin was er een warm welkom voor iedere geïnteresseerde, die meer wilde weten over wat er achter de schermen gebeurt.

Is een lokale omroep nog wel van deze tijd? Natuurlijk vinden de medewerkers van HOi. En ook de bezoekers zijn het daar wel over eens. Gerard van Dijk voert het bewijs aan. „We hebben net een verbouwing achter de rug, waarbij veel werklui over de vloer kwamen. Die hadden de hele dag HOifm aan staan.”

Stinkende best

André Vliek, bestuurlid van de omroep: „Als ik met sponsoren in contact kom, krijg ik wel eens te horen dat we een ouwe-lullen club zijn. Dat is het beeld dat er van ons heerst. We doen echter ons stinkende best om van dat imago af te komen.” Vliek is niet alleen lid van het bestuur, maar ‘draagt’ ook de uitzendingen van HOi fm Sport op de zaterdagmiddagen. Hij maakt het draaiboek, presenteert en interviewt. Zo’n 6 tot 10 uur per week is hij er druk mee.

„In alle voetbalkantines in de gemeente Hellendoorn staat op zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur ons live-radioprogramma aan. Een heel goed bereik dus, ook veel jongeren luisteren er naar. En ook de filmpjes van de modeshow die Reike Podt vorige week maakte, werden wel drieduizend keer bekeken”, aldus Vliek. „Maar ja, inderdaad is het zo dat er vooral ouderen kijken en luisteren naar onze programma’s.”

„Ongeveer zestig vrijwilligers hebben we nu”, vertelt Vliek verder. „Daarvan zijn er tien onder de dertig jaar en daar zijn we blij mee want we willen graag verjongen.”

De negentienjarige Sieb Kelder is één van de jongeren die deel uitmaakt van het HOi team. „Ik kwam hier vier jaar geleden terecht door een stage via Reggesteyn. Het mooie van een lokale omroep is dat je gelijk al alles zelf mag doen. Bij regionale of landelijke omroepen moet je helemaal onderop beginnen. Dat is hier niet, dus je leert in korte tijd al heel veel.”

Verhuizing

Volgens Vliek waren er er al een tijdje plannen om te verhuizen naar het centrum van Nijverdal. Maar of de voornemens wel draagkracht genoeg hadden en wat er ging gebeuren, bleef nog onbekend. Tot vorige week, toen alle neuzen van zowel de gemeente, het ZINin en HOi media dezelfde kant op bleken te staan.

Voorzitter Etzel Steinhage van HOi media vertelt dat het de bedoeling is dat de omroep op de begane grond van de ZINiN bibliotheek gehuisvest wordt. „We komen links achterin, en worden buren van woonwinkel Hebbedingen. Een mooie plek, want we zijn zichtbaar voor iedereen in het centrum van Nijverdal.”

Hij vervolgt: „Dit is de manier waarop een lokale omroep bij de mensen binnen komt. Dat hebben we eerder ondervonden toen we live-uitzendingen maakten in een mobiel onderkomen bij de jaarlijkse ijsbaan op het Henri Dunantplein.”