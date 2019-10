Hellendoornse manege locatie voor ‘prestigieuze nationale springwedstrijd’

‘Spoorloze’ hennepte­ler die toesloeg in Goor en Nijverdal krijgt taakstraf

12:39 GOOR/NIJVERDAL - De 46-jarige C. uit Deventer moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren, vanwege het runnen van hennepkwekerijen in Goor en Nijverdal. Er moet wel eerst worden achterhaald waar hij uithangt, want bij de zitting twee weken geleden erkende zelfs zijn eigen raadsman dat C. voor hem onvindbaar is.