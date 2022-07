Hellendoornse ‘orgelman’ en dominee Jan Dirk Wassenaar redt monumentale kerkorgels van ‘verminking’: ‘Mooi orgelspel is puur genieten’

Hellen­doorn swingend de bouwvak in met Geurenpop: ‘Belangrij­ke dorpstradi­tie in ere houden’

HELLENDOORN - Swingend de bouwvak in? Dat kan vrijdag- en zaterdagvond in het centrum van Hellendoorn waar na twee coronajaren een oude dorpstraditie in ere wordt hersteld. Geurenpop als ‘pre-party’ van het Helders Fees in augustus, zolang parkje De Geuren tenminste beschikbaar blijft als evenementenlocatie.

