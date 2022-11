Helma en Arjan uit Enter zijn pleegouders: ‘Als je een kind ziet opbloeien, weet je waar je het voor doet’

Helma Boorsma bedacht een speciale club voor piepjonge mantelzor­gers: ‘Die kindjes voelen zich soms ontzettend eenzaam’

RIJSSEN/HOLTEN - Stel, je bent 6 jaar. Je vader is doodziek. Als je moeder werkt, moet jij thuis helpen. Met de was, de schoonmaak of als papa de trap op wil. Dat is de dagelijkse realiteit. Voor vriendjes en vriendinnetjes is buiten school weinig tijd. Je weet niet beter, maar je wil toch je ei kwijt. Alleen, waar kan dat? Misschien wel bij deze nieuwe club.

27 oktober