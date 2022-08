Henk en Janna Markvoort uit Rijssen stralen na 65 jaar huwelijk nog steeds: ‘Het is geven en nemen’

Gea Oord (58) is als wethouder de grote onbekende in Hellen­doorn: ‘Waarom niet, dacht ik’

NIJVERDAL - Gea Oord (58) uit Haarle is dé verrassing in het nieuwe Hellendoornse college. Ze is de grote onbekende zonder enige politieke ervaring, die namens Lokaal Hellendoorn zitting genomen heeft in het lokale bestuur. Toe aan een nieuwe uitdaging na een moeilijk periode in haar leven.

5 augustus