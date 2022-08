Henk en Tonny 60 jaar getrouwd: ‘Verwachtte de wijde wereld in te trekken, maar lot bepaalde dat ik mijn hele leven in Hellendoorn bleef’

Tonny Weertman is geboren en getogen in Hellendoorn. Haar ouders hadden een kledingzaak (Weertman Mode) aan de Dorpsstraat. „Ik had een Zwitserse moeder en drie jaar HBS en eigenlijk verwacht de wijde wereld in te gaan trekken. Maar het lot heeft anders bepaald, waardoor ik mijn hele leven in Hellendoorn ben gebleven”, vertelt ze.