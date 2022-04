Hennepkwekerij met honderden planten ontdekt in bedrijfspand in Nijverdal

Joop Nijenhuis (84) werd vier keer gevraagd om Helders paasvuur te ontsteken: ‘Ik vind het wel een hele eer’

HELLENDOORN - Voor menigeen is drie keer scheepsrecht, maar Joop Nijenhuis (84) werd vier keer gevraagd of hij het paasvuur in Hellendoorn wilde ontsteken. Vanwege de coronapandemie kon de Helderse boake in 2020 en 2021 niet worden opgebouwd, in 2019 was het te warm en droog om het paasvuur veilig te kunnen laten ontbranden.

