Henny uit Holten won 3 prijzen bij Miljoenenjacht: ‘Ik heb er ook genoeg geld naartoe gebracht’

Henny Veenstra krijgt eind vorig jaar net als 49 andere Holtenaren een uitnodiging van de Postcodeloterij op de deurmat: of ze de opnames wil bijwonen van de Miljoenenjacht. In die televisieshow geeft spelleider Linda de Mol prijzen weg. „Natuurlijk wil je dat. Mijn zus had ook een uitnodiging ontvangen. We mochten een introducé meenemen en zijn met onze mannen op vrijdag 14 december afgereisd naar de studio. We wilden er in elk geval een leuke dag van maken.”