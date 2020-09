Herinneringsplaatje overleden Pascal (41) in Holten verdwenen: ‘Wie haalt het in z’n hoofd dat weg te halen?!’

Wierdense Anita en kinderen erg geschrok­ken na woning­brand: ‘Kon niet ademhalen’

15 september WIERDEN - Het hele huis stinkt naar rook en roet. „Mijn blouse kan alweer in de was”, zegt Anita Veltmaat nadat ze twee mannen van de verzekering heeft rondgeleid. Maandagavond brak er brand uit in haar woning aan de 1e Esweg in Wierden. „Als die rookmelder er niet was geweest, dan weet ik niet hoe het was afgelopen.”