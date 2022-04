Hessel Reekers ziet squashers Coulisse/Twente nipt de strijd om de landstitel halen: ‘Krankzinnig einde van de competitie’

lief ding De bazuin van boerin Gerda uit Notter: ‘Ik was doorgesla­gen, maar wat doe je als je je nieuwe liefde vindt?’

NOTTER - Het gezin staat voor boerin Gerda Briene niet meer bovenaan en dat was voor haar man en haar zoons wel even slikken. Haar nieuwe liefde haalde hun leven overhoop. Als het haar te veel werd, zette ze de shofar in devotie aan haar lippen. De kippen deden er niets op uit, de schapen keken even om en de hond jankte soms mee.

26 maart