Het ‘Vroege feessie’ bij De Lantaarn in Hellendoorn succesvol

Honderd stakende Hellen­doorn­se leraren bieden petitie aan: ‘kwaliteit kost geld’

24 januari NIJVERDAL - Ouders moeten volgende week donderdag en vrijdag rekening houden met gesloten basisscholen, want de onderwijsvakbonden hebben opnieuw opgeroepen tot een landelijke staking voor betere arbeidsomstandigheden. In de gemeente Hellendoorn is sprake van grote animo om te staken en daarmee een krachtig signaal af te geven richting de rijksoverheid dat het echt anders moet.