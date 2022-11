Historicus wil herstel van uniek dubbelportret uit Hellendoorn: ‘Mensen van 400 jaar geleden gooi je niet weg’

Helma en Arjan uit Enter zijn pleegou­ders: ‘Als je een kind ziet opbloeien, weet je waar je het voor doet’

ENTER - Er is nog altijd een tekort aan pleeggezinnen in Twente, blijkt in de week van de pleegzorg. Helma (46) en Arjan (49) Nijmeijer uit Enter erkennen dat het best wel pittig kan zijn om een kind op te vangen in je eigen gezin. „Maar het is heel mooi om te zien hoe kinderen bij ons weer opbloeien.”

8 november