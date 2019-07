Hoe faillissement van Oad diepe sporen naliet

Kunstwerk weg uit binnentuin in Nijverdal: ‘Die trap is geen speelob­ject’

8:29 NIJVERDAL - Het was tot nu toe alleen bekend in kleine kring. In de grote binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur staat al bijna een jaar een werk van de wereldberoemde Italiaanse beeldend kunstenaar Lorenzo Quinn. Maar het kunstwerk moet nu weg, omdat kinderen denken dat het een speeltoestel is. De gemeente Hellendoorn is bang voor ongelukken en wil daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.