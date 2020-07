Hoe Haarlese Herman en Marie door rood stoplicht bij elkaar kwamen

Kroegbazin Phyllis hoeft niet terug: ‘Ierland is zó mooi, maar ook in Nijverdal voel ik me thuis’

10:28 NIJVERDAL - De groen-wit-oranje vlag van Ierland hangt aan de muur in Murphy’s, de Ierse pub aan de Markt in Nijverdal. Achter de tap staan Phyllis Murphy (64) en haar man Assad. Ze tappen met plezier een Murphy’s-biertje. Bijzonder, want welke kroegeigenaar tapt nu in haar eigen café een biertje met haar eigen achternaam?