Hoe mooi ook, in Holten en Rijssen rijdt de buurtbus voorlopig evenmin

Rijssense Marèll (17) zet stap naar eredivisie­bas­ket­bal: ‘Ik kan wel tegen een beuk of duw’

23 augustus RIJSSEN/TUBBERGEN - Of ze droomt van een basketbalcarrière in het buitenland? Het zou kunnen, maar voor Marèll Glaubitz is het geen doel op zich. „Geld verdienen met basketballen is niet erg waarschijnlijk. Studie is het belangrijkste”, vindt de 17-jarige Rijssense.