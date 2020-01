Hoger beroep aangehouden in moordzaak Herman Smit (71) uit Wierden

VIDEO Pension Plukkie in Haarle wil uitbreiden: ‘We zijn echt een crèche’

8:03 HAARLE - Hij was postbode in Raalte, zij werkte in de horeca in Lemelerveld. Maar Frank en Roelien Hekking wilden graag eigen baas zijn. Ze droomden over het overnemen van een kroeg of ‘iets met honden’ beginnen. Het werd het laatste. Sinds 2003 is het Haarlese stel de trotse eigenaar van honden- en kattenpension annex hondentrimsalon Plukkie.