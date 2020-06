Holten krijgt WK en verwelkomt ruim 1000 touwtrekkers: ‘Hebben paar duizend eieren en kilo’s pasta nodig’

1. Hoe hebben jullie dit evenement binnen weten te slepen?

Marti Jansen: „We hebben bij de Tug of War International Federation een aanvraag ingediend. Door de coronacrisis is het WK doorgeschoven van 2021 naar 2022. Eerst is volgend jaar in Baskenland een WK. Daar willen we graag heen, als liefhebbers van de sport én om te bekijken hoe alles daar georganiseerd is.”