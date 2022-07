Holten na twee jaar van afwezigheid weer ‘triatlondorp’

HOLTEN - Twee zomers moest Holten het doen zonder de aanwezigheid van het rondtrekkende triatlonwereldje. Geen Rachel Klamer, die in ‘haar’ wedstrijd weer eens als eerste over de streep op de Kalfstermansweide kwam. Geen invasie van atleten uit diverse hoeken en gaten van de wereld. Tweemaal op rij gooide het coronavirus roet in het eten, maar vrijdagavond en zaterdag is Holten weer het triatlondorp van weleer.

Natuurlijk zullen zaterdag alle ogen weer gericht zijn op Rachel Klamer, de olympisch triatlete uit Beuningen. De nummer vier van de Spelen van Tokio heeft de race in ‘haar’ Holten al zesmaal gewonnen. Voegt de 31-jarige daar een zevende aan toe? De voorbereiding is in elk geval niet vlekkeloos. Afgelopen weekeinde was Klamer niet tevreden over haar races tijdens de World Triathlon Championship Series in Montreal, waarna ook nog eens een verre van comfortabele reis volgde van Canada naar Schiphol.

Herstellende van blessure

Desondanks is de van een loopblessure herstellende Klamer dé triatlete in Holten, waar zij - vanzelfsprekend - met nummer 1 van start gaat in de zogeheten Premium European Cup. De Twentse is er een van de in totaal veertien Nederlandse triatleten, onder wie ook de Diepenheimse Deborah Wissink en de regerend nationaal kampioene Robin Dreyling.

De toptriatleten beginnen hun wedstrijd in De Domelaar, waar ze 1500 meter moeten zwemmen. Daarna volgt een fietsparcours van 40 kilometer, bestaande uit twee rondes over de Holterberg. De race wordt afgesloten met een loop over 10 kilometer, oftewel vier rondjes in en rondom het centrum van Holten. De finish is traditiegetrouw op de Kalfstermansweide. De mannen beginnen om 12.00 uur aan hun European Cup, de vrouwen duiken een uur later het water in.

Dertien Nederlanders

Het deelnemersveld bij de mannen wordt aangevoerd door Nederlands kampioen Jorik van Egdom, vorig jaar in Tokio in de mixed teamrelay goed voor de vierde plek. In totaal doen er dertien Nederlanders mee in de eliterace, onder wie Mitch Kolkman, afgelopen zondag actief in de mixed teamrelay in Montreal, Nederlands beloftenkampioen Victor Goené en Gjalt Panjer.

Vrijdagavond trappen de internationale talenten af in de Junior Cup (jongens 19.30 uur, meisjes 20.25 uur). Met onder anderen Luna de Bruin, een week geleden nog vijfde op het WK voor junioren, en Niels van Lanen. De nummer 20 van het WK in zijn categorie voert de Nederlandse juniormannen aan in Holten.