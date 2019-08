Holtenaar (22) rijdt zonder rijbewijs en met slok op door buitengebied

vakantiecolumn Luister­lust

11 augustus Een stuiterende bas loeit uit de luidsprekers boven de dansvloer. ‘Listen, got to go to a disco, throw your troubles away’ spreekt/zingt Johnny Guitar Watson. Rillingen over m’n rug. Luisterlust. Wat doe ik hier op deze maandagmorgen in de bouwvak van 1977 in deze Rijssense danstent met de naam Bruintje Beer?