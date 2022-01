Holtenaar Marco R. (50) beschuldigd van seks met zijn minderjarige buurmeisje: ‘Maar ik ben geen monster!’

Het is niet de eerste opmerkelijke verandering in de strafzaak tegen R. Toen hij eind vorig jaar niet bij de aanvang van zijn strafzaak was besloten de rechters hem te verplichten de volgende keer present te zijn. Zo niet, dan haalde de parketpolitie hem thuis op. R. neemt deze maandagmorgen dan ook met veel tegenzin plaats in het verdachtenbankje. „Ik hoef hier niet te zijn” zegt hij, „het maakt mij lichamelijk en geestelijk kapot. Want het verhaal dat zij vertelt klopt niet en ik heb het gevoel dat ik me er niet tegen kan verweren.” Vervolgens zegt-ie niks meer.