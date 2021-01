Holtenaar Mark van slag door op hol geslagen kerkklokken: ‘Heb ik me nou verslapen?’

Video Nijverdal­se Lotte (20) doet vanavond mee aan The Voice: ‘Zingen is mijn leven, ik kan niet zonder’

16:12 NIJVERDAL - Zingen is haar lust en haar leven. Lotte Heerdink (20) uit Nijverdal zingt en neuriet al zolang ze zich dat kan herinneren. Ze wil graag (pop)zangeres worden. Vrijdagavond staat ze zo’n twee minuten in de nationale spotlights, want ze doet mee aan de blind auditions van The Voice of Holland. „Dat was heel vet.”