Holtense De Swarte Ruijter zit weer in het zadel: ‘We beginnen weer! Maar wel voorzichtig’

De medewerker achter de bar vraagt of de verslaggever een kopje koffie wil. Dat wil-ie wel. „Doe maar een cappuccino.” „Nou, dan moeten we maar eens kijken of ik dat nog kan”, zegt de medewerker met een grijns. Even later zet hij een onberispelijke kopje cappuccino neer. Het is symbolisch voor de opstart die woensdagmorgen in gang is gezet. Na een hele tijd zonder gasten mag het weer. „En dat voelt alsof we een nieuwe start maken”, zegt Erik de Mönnink.