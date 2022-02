Holtense horecaman Jos Kamphuis (65) neemt na veertig jaar afscheid van zijn eerste café

Mijlpaal voor Linie (77) en Bernard (83) uit Enter: ‘Voor je het weet, is het weer feest’

ENTER - Linie Geels en Bernard Kolenbrander komen allebei uit grote gezinnen. Dus ze weten als geen ander wat het is om ‘aan te pakken’. Linie werd geboren en getogen in Enter en Bernard in Bornerbroek. Vandaag vieren ze hun 60-jarig huwelijk. „De tijd is voorbij gevlogen, voor je het weet is het weer feest”, aldus de bruidegom.

20 januari