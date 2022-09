Holtense kunstroute eert overleden kunstenares Gerrie Oplaat

Heeft Hellen­doorn een eigen ‘Stonehenge’ gehad? Het is een van de bijzondere uitkomsten van Dinand Webbinks zoektocht

HELLENDOORN - Heeft Hellendoorn een eigen ‘Stonehenge’? Wie zijn Jan de Schaarslijper en Kalen Mannes, waarom staat in parkje De Geuren een diepvrieshuusje en waar is Cor Bal zien Gat? Op die en andere prangende vragen geeft Dinand Webbink (68) antwoord in zijn nieuwe boek Hellendoorn van A tot Z, van Haarle tot Daarle en van Hexel tot Hankate.

26 september