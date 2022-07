Holtense oud-burgemeester Dick Verhoeven (67) overleden

HOLTEN - Oud-burgemeester Dick Verhoeven van Holten is woensdagavond overleden, na een kort ziekbed. Hij is 67 jaar geworden. Verhoeven was van 1994 tot 1999 burgemeester van de voormalige gemeente Holten. Samen met zijn vrouw Akke is hij altijd in Holten blijven wonen.

Dick (Dirk Jan) Verhoeven werd geboren in het Noord-Brabantse Rijswijk. Na zijn studie ging hij werken als docent wiskunde op havo en vwo-scholen in Emmeloord en Kampen. Vervolgens werd hij conrector. In 1982 nam hij voor het eerst zitting in de gemeenteraad van Dronten voor het CDA, waarna hij in 1990 wethouder werd. Vier jaar later verruilde hij de Flevopolder voor Holten.

In 1999, toen bekend werd dat Holten ging fuseren met Rijssen, stapte Verhoeven op als burgemeester en vertrok hij naar Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij. Hij was daar 21 jaar algemeen directeur. Daarnaast vervulde hij in zijn leven verschillende bestuurlijke functies. Zo was hij onder andere bestuurslid bij Bouwend Nederland en voorzitter van stichting Woningborg en stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

Echte bestuurder

„Dick Verhoeven was een echte bestuurder”, aldus burgemeester Arco Hofland. „Verbindend, daadkrachtig, bereikbaar, betrokken en integer: zo blijven wij hem herinneren. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte.”

Ook na zijn termijn als burgemeester bleef hij in Holten wonen, samen met zijn vrouw Akke die een bedrijf had in de uitvaartzorg. Hij laat zijn vrouw, drie kinderen en vijf kleinkinderen achter.