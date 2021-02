Holtense zorgboerderij Diessenplas biedt cliënten het echte boerenleven: ‘Kippen voeren en werken in de moestuin’

update Flinke lekkage aan de Kerkstraat in Nijverdal door waterlei­ding­breuk

4 februari NIJVERDAL - Aan de Kerkstraat in Nijverdal stroomt het water donderdagochtend met de liters de stoep op en de putten in. De oorzaak hiervan is een waterleidingbreuk. Het water stroomt via een kabelkast naar boven.