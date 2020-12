Hond raakt tanden kwijt na ontploffing vuurwerk in Rijssen

Van bommelding tot bezetting: hoe de vorige keer dat het woord ‘fusie’ klonk half Wierden in opstand kwam

28 november WIERDEN - Het was jarenlang voor velen een taboewoord in Wierden. Over een fusie met andere gemeenten viel niet te praten. Toch durfde ChristenUnie-voorman Kees van Dijk het begin deze week aan. Eén keer eerder was sprake dat Wierden zou fuseren. Dat hebben ze tot in Den Haag geweten...