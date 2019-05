Honden watertanden bij de vegabrok uit Holten: ‘Ze zijn er dol op’

Winkelier in Hellen­doorn mag zelf kiezen of die op zondag opengaat

13:53 NIJVERDAL - Winkeliers in de gemeente Hellendoorn mogen in het vervolg zelf bepalen of ze op zondagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur open gaan. Dat opvallende voorstel doet het college nu aan de gemeenteraad. Het is vooral ingegeven door de heldere uitkomsten van de gemeentelijke enquête over de zondagopenstelling.