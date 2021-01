Hondenbaasje gewond na aanrijding in Haarle: naar zijn hond wordt gezocht

Hellen­doorn­se Yu Man Race slaat vleugels uit en komt met editie in Hengelo

21 januari De organisatie van de Yu Man Race in Hellendoorn - voorheen Strongmanrun - slaat zijn vleugels uit. In april staat er voor het eerst ook in Hengelo een obstakelrun op het programma. De Yu Man Run Throwdown heet het, en de opbrengst is voor kinderen met een spierziekte. De aanmelding is in ieder geval geopend. Vijf vragen aan mede-organisator en oud-Nijverdaller Bas Wispels.