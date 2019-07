Hondje doodgereden bij crematorium in Nijverdal, bestuurder rijdt door

Columbus Junior zoekt koper voor Het Kantoor in Nijverdal

16:33 NIJVERDAL - Kinderopvangorganisatie Columbus Junior zet bedrijfsverzamelgebouw Het Kantoor in de etalage. Het gebouw aan de Maximastraat 1 in Nijverdal wordt opnieuw getaxeerd en in de verkoop gezet. De huurders zijn vrijdag bijgepraat over dit voornemen.