Hondsbrutale A. (46) loopt basisschool in Holten binnen en neemt 15 laptops mee

Hellen­doorn wil chaos bij kaveluit­gif­te voorkomen: Daarom loting en geen ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’

HELLENDOORN - De gemeente Hellendoorn wil geen woningzoekenden die in een lange rij gaan staan om zich in te schrijven voor een felbegeerde kavel in wijk Hellendoorn-Noord. De bedoeling is chaos te voorkomen. Daarom wordt er geloot.

28 november