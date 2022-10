HOOFDSTUK 2: Suze en Jan

Wanneer het appartement van zijn zwager Joop en diens vrouw Joke op 7 juli 2017 in het Hyatt Place hotel in Amsterdam voor 273.000 euro naar de hoogste bieder gaat, is Jan erbij. De hamerslag is het slotstuk van een heel lange, vermoeiende strijd. De veiling voelt voor hem als een ‘prijsuitreiking’. Maar winnaars zijn ze niet. Winnaars zijn er überhaupt niet, zegt hij met de kennis van nu.

Volledig scherm Jan ziet op de veiling dat het huis van Joop en Joke verkocht wordt. Hij krijgt zijn geld terug, zij verliezen hun onderdak. © Edo Draaijer Tussen 2010 en 2016 leenden Suze en Jan in totaal 82.000 euro aan haar broer Joop en zijn vrouw Joke, zonder dat ze wisten dat dit allemaal naar Hans S. ging. Om hun geld terug te krijgen, startten ze een procedure, die uiteindelijk leidde tot de veiling van het huis van Joop en Joke. Jan en Suze kregen hun geld terug, Joop en Joke kwamen op straat te staan.

In de woonkamer van hun seniorenflat in het Gelderse Tolkamer kijken Jan en Suze ( beiden 86) elkaar aan. Ze proberen al dat gedoe met Joop en Joke te vergeten. De stress, de leugens. Het heeft te veel pijn gedaan, vooral bij haar. „Joop was mijn lievelingsbroer”, zegt ze geëmotioneerd. „Nu spreek ik hem al vijf jaar niet meer.”

Bijna geen geld meer

De splitsing tussen broer en zus, heeft zijn oorsprong in 2010. Het is een dag voor haar verjaardag, als Joop vanaf zijn vakantieadres in Valkenburg opbelt. Hij zit in de problemen, vertelt hij Suze. ‘Ik heb bijna geen geld meer op mijn rekening. Zou je 1000 euro kunnen brengen?’

Daar blijft het niet bij. De ene na de andere vraag om geld krijgen ze tussen 2013 en 2015, om vage redenen zoals fraude, schulden van anderen of een geblokkeerde rekening, en het gaat steevast op dezelfde manier: Joop kondigt aan dat Jan en Suze gebeld worden, noemt een naam en even later hangt die persoon inderdaad aan de lijn, om hen te overtuigen.

Hoe vaak ze ook tegen elkaar zeggen dat ze ermee gaan stoppen, lukt dat Jan en Suze niet. De vrees dat Joop en Joke daardoor iets overkomt, is te groot.

Quote Ik denk wel eens: een bankdirec­teur, die heeft toch mensenken­nis? Jan, zwager van Joop

Suze ziet Joop in die tijd vervreemden van zichzelf. Hij is al lang niet meer de punctuele, rustige broer die ze zo goed kent, niet meer de intelligente man, die ruim 40 jaar voor de ABN AMRO werkte, waarvan een groot deel van de tijd als directeur. Tot hem doordringen, lukt haar niet. En Jan evenmin.

Tegen een muur praten

Meerdere keren probeert hij Joop ervan te overtuigen zijn verhaal bij de politie te doen. Als hij echt onterecht onderdeel geworden was van een groot fraudeschandaal, waardoor hij niet meer over zijn eigen geld kon beschikken en dus bij anderen moest lenen, zo houdt Jan hem voor, dan zou de politie hem toch helpen? Het was alsof hij tegen een muur praatte.

Jan: „Ik denk wel eens: een bankdirecteur, die heeft toch met mensen te doen gehad? Die heeft toch mensenkennis? Dan moet er toch op een gegeven moment wat gaan rammelen? Maar dat is niet gebeurd.” Suze knikt. „Dat is onbegrijpelijk.”

Mentaal aan kapot

Al die verzoeken om geld, ze gaan er vooral mentaal aan kapot. „Ik kon het niet meer opbrengen”, zegt Suze. Daarom maakt Jan in 2016 een einde aan het ‘leenstelsel’. Aan de bar van een hotel vertelt hij Joop dat hij zijn geld terug wil. Dat kan vrijwillig, of via de rechter. Het wordt het laatste.

Het leidt, onbedoeld, een nieuw, verschrikkelijk hoofdstuk in het leven van Joop en Joke in. Al hebben ze dat zelf op dat moment niet door. Het echtpaar is in november 2016 niet aanwezig in de Haarlemse rechtbank, wanneer die bepaalt dat Jan en Suze recht hebben op hun geld. Ook is er geen advocaat om hen te vertegenwoordigen.

Schulden worden niet ingelost

De schulden worden niet ingelost, een paar maanden later wordt beslag gelegd op het huis. Een notaris komt hen persoonlijk melden dat het appartement, waar ze sinds 2005 wonen, zal worden geveild. Joop en Joke reageren geschokt, zeggen dat ‘hun advocaat’ nog wel contact zal opnemen. Maar dat gebeurt niet.

De politie moet eraan te pas komen, wanneer ze op 7 september 2017 hun huis uit moeten. Ze worden dakloos, zonder een idee van wat er precies aan de hand is, zonder iemand om hen te helpen. „Die veiling”, zegt Jan, met de kennis van nu, „dat is voor Joop en Joke het begin van het einde geweest.”

Want de enige die er daarna nog voor hen was? Hans S.

