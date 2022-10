Hooked Seafood: een visrestaurant aan de voet van de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal

Menu van de maandDe zee op de heide. Dat was ooit de marketingslogan van het voormalige zoutwatergolfslagbad Bad Boekelo. Hij past ook prima bij Hooked Seafood, een heus visrestaurant aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, waar onze lezers in november de zee kunnen ruiken en proeven.

De vraag waar Michael en Danny de Witte ruim zes jaar geleden de moed vandaan haalden om op de droge zandgrond tussen Twente en Salland een visrestaurant te beginnen, krijgen de Twentse broers vrijwel dagelijks. Michael wil het nog wel een keer uitleggen: ,,We hebben hiervoor allebei als chef-kok gewerkt in een visrestaurant op Curaçao. Ik acht jaar en Danny vier jaar. Daar hebben we de basis gelegd voor wat we nu doen. Het was een bijzonder visrestaurant. Onze kaart was gebaseerd op Noordzeevis. Elke week werd er een lading verse haring, zalm, kreeft, mosselen en oesters ingevlogen met de KLM. We hadden maar één lokaal gerecht op de kaart, terwijl de eilandvissers fantastische tonijn en snapper vingen. We bedienden vooral de Nederlandse klanten en organiseerden zelfs en haringparty.”

De broers wilden graag in Nederland hun eigen visrestaurant beginnen. Niet aan de kust, maar aan de Grotestraat in hun vertrouwde Nijverdal, waar ze zijn opgegroeid. In ruim zes jaar tijd hebben ze hun ‘zee op de heide’ vormgegeven. In 2019 deden ze al eens mee aan het Tubantia lezersmenu, dus de trouwe deelnemers weten wat voor ‘vis’ ze in de kuip hebben.

Hooked heeft inmiddels een vaste schare visliefhebbers uit de wijde omtrek aan de haak geslagen. Staat er dan helemaal geen vlees op de kaart? Michael: ,,Jawel. We serveren bijvoorbeeld spareribs, carpaccio en ribeye. Onze menukaart is het omgekeerde van wat je in de meeste Twentse restaurant aantreft. Hoofdzakelijk vis, met een paar vleesgerechten.”

Pieterman

Toch bestelt vrijwel iedereen vis. De broers zien het als hun taak om de landrotten in Twente en Salland een beetje op te voeden en kennis te laten maken al het lekkers wat de zee te bieden heeft. ,,Neem bijvoorbeeld de pieterman die we ook hebben opgenomen in dit menu van de maand. Een heerlijke, baarsachtige vis. Qua structuur vergelijkbaar met platvis. Die hebben we begin dit jaar als ‘experiment’ op de kaart gezet en het is nu ons best verkochte hoofdgerecht.”

Visrestaurants hebben het tij mee. ,,Je merkt dat mensen meer letten op wat ze eten en hoe duurzaam het is geproduceerd. Ze vragen er expliciet naar. Als onze vis is MSC-gecertificeerd. Wat ook opvalt is dat we meer gezinnen over de vloer krijgen. Het kindermenu met kibbeling, is populairder dan de spareribs.”

Maandmenu november 2022

Prijs van dit maandmenu is 36,50 pp inclusief een glas wijn naar keuze. Reserveren kan telefonisch (0548-549328) en online (hookedseafood.nl) en op vertoon van deze bon. Deze aanbieding is geldig van 1 t/m 30 november 2022.

Hooked

Hooked Seafood

Grotestraat 232,

7443BT, Nijverdal

Tel. 0548 549328

info@hookedseafood.nl

hookedseafood.nl Voor dit maandmenu geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur.

Voorgerecht

Gerookte makreel met couscoussalade, crème fraîche, groene kruiden en zoetzure komkommer.

Hoofdgerecht:

Filet van pieterman, met puree van zoete aardappel, mango/pompoen chutney, gebakken witlof en krokant van zoete aardappel.

Nagerecht:

Brownie van pure chocolade, met een mousse, meringue en kletskop van sinaasappel.

