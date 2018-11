Horrorfeest in Hellendoorn een succes: ‘Je voelt de angst in hun lijfjes’

De tunnel onder de Rioolrat is gevuld met rook. Licht zorgt voor angstaanjagende effecten en beneemt nog verder het zicht. Na een rit in de achtbaan komt de groep de tunnel in geschuifeld. Giechelende meiden duwen elkaar naar voren, niemand durft als eerste. Dicht bij elkaar lopen ze de tunnel in. Ineens duikt vanuit het donker een spook op. Het harde gegil van de meiden, die de stuipen op het lijf is gejaagd, galmt door de tunnel.