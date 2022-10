Hulpverleners vinden gewonde mountainbiker in bos bij Hellendoorn, man met brancard uit dal getild

Overal om ons heen wordt gebouwd, maar waarom lijkt het in Nijverdal zo stil?

NIJVERDAL - Hoe kan het dat er in Nijverdal zo weinig nieuwe huizen worden gebouwd? Want ga maar eens na: in Zuidbroek in Wierden zijn ze volop bezig met tientallen nieuwe huizen. Het Opbroek in Rijssen? Lekker bouwen met die hap. En in Nijverdal? Daar rijdt het bouwverkeer bepaald niet af en aan.

19 oktober