ICT-bedrijf xential begint op zolderkamer, maar helpt nu vanuit Holten 200 gemeenten in Europa

Nijverdal­se wandelaars gaan challenge aan: ‘De witte stof in je hersenen groeit ervan’

HELLENDOORN - Samen Om Challenge. Zo heet het wandelprogramma dat de hele week in de schijnwerpers staat. In Nijverdal ging maandagmiddag iets na het middaguur een groepje wandelaars op pad voor ongeveer een half uurtje lopen. „Daarvan gaat de witte stof in je hersenen groeien.”

31 mei