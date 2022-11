Ikea gaat pakketten aan huis bezorgen met elektrische vrachtwagens uit Rijssen

DEDEMSVAART/RIJSSEN - De bestellingen van Ikea worden binnenkort elektrisch aan huis bezorgd. De vaste vervoerder voor de meubelgigant, Oegema Transport uit Dedemsvaart, voegt vijf elektrische Volvo-vrachtwagens toe aan het wagenpark. Leverancier van de trucks: Nijwa Zero in Rijssen.

Oegema gaat de trucks inzetten voor het leveren van bestellingen in opdracht van ‘een meubelfabrikant’, zo meldt het bedrijf. Oegema is de vaste vervoerder voor Ikea in Noord- en Oost-Nederland. De elektrische vrachtwagens worden overigens ook gebruikt voor ander distributiewerk in dit landsdeel.

Het transportbedrijf is niet de eerste met elektrische trucks. Onder meer Huuskes in Enschede, Twente Milieu en diverse andere transporteurs maken er deels al gebruik van. Met de investering in elektrische trucks bereidt Oegema Transport zich ook voor op de toekomst.

Manager Erwin Jacobs: „Steden als Groningen, Zwolle, Enschede, Deventer en Apeldoorn hebben vanaf 2025 zero-emissiezones in hun stadscentrum”, legt hij uit. „Dat betekent dat dieseltrucks daar niet meer welkom zijn. Aangezien wij daar dagelijks komen, is het voor ons zaak om daar op tijd een oplossing voor te hebben.”

Actieradius geen probleem

Ook voor trucks is de beperkte actieradius van elektrisch voortgedreven voertuigen steeds minder een probleem. Elektrische trucks ontwikkelen zich in hoog tempo, constateert Jacobs. „Groot verschil tussen de eerste generatie Volvo FL Electric en de nieuwste generatie is de actieradius. De truck die we al hebben is van de eerste generatie elektrische trucks en heeft een actieradius van 240 kilometer. De nieuwe generatie heeft een bereik tot 450 kilometer. Dat is voldoende voor een volledige distributieronde.”

Oegema Transport legt bij zijn vestiging in Dedemsvaart een eigen oplaadpark aan. Daar komen zes oplaadpunten voor elektrische trucks. Ook wordt het aantal zonnepanelen op het dak uitgebreid naar 13.500 stuks. Jacobs: „De stroom die deze zonnepanelen opwekken, wordt opgeslagen in een accu en gebruikt om de elektrische trucks op te laden. Het is dus in alle opzichten een duurzame oplossing.” De trucks worden eind dit jaar en begin volgend jaar geleverd.