In 2023 woningbouw op terrein van Blenkeschool in Hellendoorn: ‘Binnen budget blijven is nog flinke uitdaging’

MET VIDEO Gewonde na botsing tussen auto en vrachtwa­gen in de mist op N347 bij Enter

ENTER - Een persoon is maandagavond gewond geraakt na een ongeluk op de N347 bij Enter. De automobilist kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de weg blijft de komende uren nog dicht voor onderzoek.

28 november