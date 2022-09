In welke nieuwe Wierdense straat komen ‘flexbewoners’ straks te wonen?

Topvrouw Peggy van Fiverr (50) maakt in Hoge Hexel een paradijsje voor haar zieke dieren: ‘Ik beschouw ze als familie’

HOGE HEXEL - Peggy de Lange (50) is vice-president bij een beursgenoteerd bedrijf en tegelijkertijd is ze de beschermelinge van zieke en gehandicapte dieren. Haar nieuwe onderkomen in Hoge Hexel is er geheel op ingericht. „Sommige zijn al twaalf jaar bij me.”

