In Wierden bezoekt de koning voor het eerst een Molukse gemeenschap: ‘Toch stukje erkenning van onze geschiedenis’

Natuurlijk wordt binnen de Molukse bevolkingsgroep momenteel veel gepraat over de komst van de majesteit. Salakory: „Het gaat er voortdurend over. De eerste generatie is er bijna niet meer. Daarvan leven er nog acht, waarvan zeven aanwezig zijn bij de ontvangst van de koning. Er is nog altijd het verdriet, de pijn en de boosheid over wat ons is aangedaan na de repatriëring vanuit Nederlands-Indië. Dat valt niet zomaar weg te poetsen, daarvoor is er teveel gebeurd.”