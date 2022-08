In Wierden moet veel meer worden gewipt, want anders kan het water niet weg

Rijssena­ren en toeristen laten zich tot koopjes verleiden tijdens het standwer­kers­con­cours: ‘Ik koop ook vanwege het verhaal’

RIJSSEN - De markt in Rijssen is deze maandagochtend weer het toneel van het standwerkersconcours, waar de beste marktverkopers hun kunstje laten zien. En dat lukt: zodra een lichte regenbui is voorbij gewaaid, worden mensen overgehaald om de portemonnee te trekken. En dan is 2 euro voor een plastic tasje opeens niet gek.

