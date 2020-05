Inbreker zonnepark Wierden ontsnapt aan elektrocutie: ‘En wat de dief heeft gestolen, levert niks op’

Nieuw sterfgeval door corona in Twente, overledene komt uit Rijs­sen-Hol­ten

14:56 RIJSSEN - Een inwoner van Rijssen-Holten is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is het enige sterfgeval dat in de afgelopen 24 uur in Twente is gemeld. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM maandagmiddag publiceerde.