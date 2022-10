Ingrijpende metamorfose in centrum Enter: zeventien nieuwe appartementen op komst

Nep-Post­NL medewerker achter de tralies na poging Hellen­doorn­se bejaarde op te lichten

HELLENDOORN/ALMELO - Als Maurice Z. (37) uit Almere op 17 december vorig jaar in een PostNL-jas wordt aangehouden in een appartementencomplex in Hellendoorn komt hij met een bijzondere verklaring. Het helpt hem niet, hij wordt jongstleden woensdag tot 2 maand cel veroordeeld omdat hij probeerde een 80-jarige bewoner van het complex te bedonderen.

