Inhaalactie bij Holten mislukt totaal; auto slaat over de kop

Burgemees­ter Raven: Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal is corona­proof

21 oktober NIJVERDAL - Is het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal eigenlijk wel coronaproof? Of bevinden zich in dat gebouw wellicht nog werk- en vergaderruimtes die onvoldoende worden geventileerd? Goed ventileren is noodzakelijk om te zorgen voor een prettig en gezond binnenklimaat, zeker in coronatijd.