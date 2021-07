Intense coronaperiode smeedde hechte band tussen verpleegkundigen: ‘We zijn nu één familie’

Korhoen­ders mogen wat Lokaal Hellen­doorn betreft in Zweden blijven: ‘Ook zonder korhoen blijft Sallandse Heuvelrug prachtig natuurge­bied’

27 juni NIJVERDAL/HOLTEN - Lokaal Hellendoorn wil niet langer blijven trekken aan een dood paard. De lokalo's vinden dat de provincie Overijssel geen nieuwe korhoenders uit Zweden moet bijplaatsen op de Sallandse Heuvelrug, omdat de kans dat de kuikens in leven blijven vrijwel nihil is. „Dit is een mission impossible.”