Interim-rector De Waerdenborch in Holten op non-actief gesteld na kritiek van leraren

De positie van Van den Broek, die tijdelijk werd aangesteld voor de zieke rector Nico van Uitert, stond al geruime tijd onder druk. Het personeel van de openbare scholengemeenschap met vestigingen in Holten en Goor zag het aanstellen van een dure interim rector-bestuurder in een tijd dat de school moet bezuinigen als gevolg van een teruglopend leerlingenaantal (in tien jaar tijd 20 procent) toch al niet zitten. Niet veel later kwam er kritiek vanuit het personeel over haar functioneren. Het personeel stoorde zich in ernstige mate aan haar manier van leidinggeven van Van den Broek, of juist het gebrek daaraan.