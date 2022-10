Inwoners kloppen vaker aan voor advies over energiebesparing in Rijssen-Holten: ‘Meer energiecoaches nodig’

RIJSSEN/HOLTEN - Je huis beter isoleren, zonnepanelen op het dak of toch eerst een warmtepomp installeren? Het aantal aanvragen voor adviesgesprekken over energiebesparing is de afgelopen maanden meer dan verdubbeld in Rijssen-Holten. Er dreigt een tekort aan energiecoaches.

In april waren er nog maar zeventien aanvragen per maand binnengekomen via de website van het project GroenDoen. In augustus dertig en in de maand september liep het zelfs op tot 48 aanvragen. De verwachting is dat deze winter nog veel meer inwoners kosteloos advies willen hebben. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Rijssen-Holten.

Nieuw energieloket

Sinds vrijdag is het ook mogelijk om offline vragen te stellen, want in Holten is een energieloket geopend in het Kulturhus. Hier zijn iedere vrijdagmiddag van één tot vijf energiecoaches aanwezig om vragen te beantwoorden of afspraken in te plannen.

Voor Rijssenaren is dit vanaf eind oktober mogelijk op donderdagavond in het gemeentehuis tijdens de koopavond. Bovendien wordt er gewerkt aan een ‘energiewinkel’ aan de Elsenerstraat 12 met ruimere inloopuren.

Gezocht: meer coaches

„Door de stijgende energieprijzen merken we dat de urgentie voor mensen hoger wordt", vertelt de coördinator van de energiecoaches Simone Huntink. Momenteel zijn er twaalf energiecoaches, waarvan zes nog een opleiding volgen. Dit kost de vrijwilligers gemiddeld acht dagen. „Mensen vragen zich toch af wat ze zelf kunnen doen. We verwachten dat er dit najaar meer aanvragen komen en we dus moeten groeien naar twintig coaches. Maar het hangt uiteindelijk af van de komende periode.”

De vragen die mensen stellen variëren sterk, weet Huntink. „Sommige inwoners staan het begin van het proces. Die willen weten hoe ze moeten beginnen met verduurzamen. Andere hebben specifiekere vragen over zonnepanelen, waterpompen of hoe ze een subsidie kunnen aanvragen.”